În finală, Alcaraz (32 ATP, principalul favorit) l-a învins pe americanul Sebastian Korda (39 ATP, cap de serie nr. 2) cu 4-3(5), 4-2, 4-2.

Edițiile anterioare ale Next Gen ATP Finals au fost câștigate de Hyeon Chung (2017), Stefanos Tsitsipas (2018) și Jannik Sinner (2019).

