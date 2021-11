ATP Stockholm: Tommy Paul a câştigat primul titlu din carieră - Victorie în fața campionului en-titre

Americanul Tommy Paul a câştigat turneul ATP de la Stockholm, primul titlu din cariera sa, după ce l-a învins în trei seturi pe campionul en-titre al competiției din Suedia.

Paul (52 ATP), aflat la prima finală în circuitul ATP, a trecut de canadianul Denis Shapovalov (18 ATP și favorit 3), scor 6-4, 2-6, 6-4. Meciul a durat două ore și 13 minute.

Shapovalov a obținut singurul său titlu chiar la Stockholm, în 2019. Competiția nu s-a putut desfășura anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus.

Your moment, @TommyPaul1 \uD83C\uDFC6



The 10th man to win a first tour-level title this season.#StockholmOpen pic.twitter.com/3JwJyCZ1mu