Cum arată grupele de la Turneul Campionilor 2021

Joi a avut loc tragerea la sorți a celor două grupe de la Turneul Campionilor (14-21 noiembrie), ediția din 2021, competiție care reunește la start, în Pala Alpitour din Torino, cei mai buni opt jucători din sezonul în curs.

Grupa Verde:

1. Novak Djokovic (Serbia)

4. Stefanos Tsitsipas (Grecia)

5. Andrey Rublev (Rusia)

8. Casper Ruud (Norvegia)

Grupa Roșie:

2. Daniil Medvedev (Rusia)

3. Alexander Zverev (Germania)

6. Matteo Berrettini (Italia)

7. Hubert Hurkacz (Polonia).

