Adversara lui Jaqueline Cristian în finala de la WTA Linz

Alison Riske s-a calificat joi în finala turneului WTA 250 de la Linz, jucătoarea aflată pe locul 73 în ierarhia mondială profitând de abandonul adversarei. Pentru titlu, americanca se va duela cu Jaqueline Cristian.

După ce a pierdut primul set cu 7-5, Danielle Collins (84 WTA) a fost nevoită să abandoneze, iar meciul s-a încheiat prematur după 55 de minute.

