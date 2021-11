Ce a spus Jaqueline Cristian după ce a ajuns în semifinale la WTA Linz în postura de lucky loser

Jaqueline Cristian, rezultatele înregistrate la WTA Linz:

Calificări: Turul I: 6-3, 6-2 vs Irina Khromacheva (Rusia, 353 WTA)

Turul II: 7-5, 4-6, 1-6 vs Lesia Tsurenko (Ucraina, 132 WTA)

Tabloul principal: Turul I: 2-6, 6-2, 7-5 vs Kamilla Rakhimova (Rusia, 117 WTA)

Optimi: 5-2 vs Rebecca Peterson (84 WTA) - abandon

Sferturi: 6-3, 7-6(5) vs Veronika Kudermetova (Rusia, 32 WTA și favorită 4).



Simona Halep și Jaqueline Cristian se vor duela joi pentru un loc în finala turneului WTA 250 de la Linz. Meciul nu va începe mai devreme de ora 21:00 (ora României) și va fi transmis în format LiveText pe HotNews.ro.



De știut: Simona Halep și Jaqueline Cristian s-au întâlnit în sferturi la Transylvania Open, pe 29 octombrie 2021. La Cluj-Napoca, Simona s-a impus fără probleme, scor 6-1, 6-1. Învingătoarea partidei dintre Halep și Cristian își va asigura un premiu în valoare de 13.224 de euro și 180 de puncte în clasamentul WTA, în timp ce învinsa va primi 8.144 de euro și 110 puncte WTA.





În ierarhia Live a WTA, Simona Halep se află pe locul 20 (a urcat 2 poziții), în timp ce Jaqueline Cristian ocupă locul 80 (salt impresionant de 20 de locuri față de ultimul clasament dat publicității).

WTA Linz are loc în perioada 6-12 noiembrie, se dispută pe hard indoor, are premii totale în valoare de $235.238, iar pe tabloul principal au fost 32 de jucătoare. Face parte din categoria WTA 250.

Ultimele trei câștigătoare ale întrecerii au fost Aryna Sabalenka (2020), Cori Gauff (2019) și Camila Giorgi (2018). Are și România o campioană la Linz: Raluca Olaru, la dublu - ediția din 2014, alături de Anna Tatishvili.

"Sunt foarte fericită de ceea ce s-a întâmplat în această săptămână. Simt că sunt cu adevărat o norocoasă câştigătoare, nu o pierzătoare. Am pierdut în calificări, aşa că nu am avut multe aşteptări, dar iată unde sunt!Eu o ştiu pe ea (n.r. Veronika Kudermetova), a fost o luptă bună, am ştiut cum să joc, doar m-am bucurat că sunt aici şi nu acasă.Abia aştept (n.r. să joace împotriva Simonei Halep), o să fie un meci bun.Le mulţumesc suporterilor. (n.r. în limba română) Vă mulţumesc că aţi venit şi vă aştept şi mâine. Le simt energia" -, la interviul de pe teren.