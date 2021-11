Andy Murray, victorie mare la ATP Stockholm - A trecut în optimi de principalul favorit

Andy l-a învins în două seturi pe italianul Jannik Sinner (10 ATP), scor 7-6(4), 6-3. Meciul a durat două ore și 14 minute.

Murray (34 ani) participă la ediţia din acest an a competiţiei din Suedia în baza unui wildcard oferit de organizatori.

Fostul număr unu mondial, aflat acum pe locul 143 în clasamentul ATP, îl va înfrunta în sferturi pe americanul Tommy Paul (52 ATP).

BIG WIN \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7@andy_murray beats top seed Jannik Sinner 7-6, 6-3 to make the quarter-finals in Stockholm!



