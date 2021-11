Simona Halep spune cum a reușit să întoarcă soarta meciului cu Jasmine Paolini

WTA Linz

"Sunt foarte uşurată că am putut câştiga acest meci, a fost unul foarte, foarte greu. A jucat atât de rapid, atât de puternic, încât la început nu aveam timp să fac nimic pe teren, dar apoi am încercat să joc cu mai mult <slice>, să schimb ritmul şi până la urmă am reuşit să-i tai jocul şi apoi să fiu mai agresivă şi să domin finalul meciului.

Îmi cer scuze de asta (n.r. - despre ieşirile ei nervoase), nu e frumos, dar uneori am nevoie să fac asta. De fapt, am crezut că am o şansă de a câştiga, de a întoarce meciul, de aceea am luptat până la final şi nu am renunţat. Acesta este principiul meu acum şi sunt fericită că am putut să o fac sută al sută astăzi" - Simona Halep, la interviul de pe teren.





Simona a explicat și de ce şi-a dat jos bluza cu mânecă lungă la începutul setului al treilea: "Am uitat-o acasă pe cealălaltă. Nu mai aveam alta, tocmai mi-am schimbat ţinuta şi aceea era udă şi nu o mai puteam purta. M-a ajutat în setul al doilea să mă încălzesc, pentru că mi-a fost un pic frig în primul set, simţeam că nu sunt acolo, de aceea am îmbrăcat-o".

De știut:

În semifinale, Simona Halep va da peste învingătoartea partidei din Jaqueline Cristian (100 WTA) și Veronika Kudermetova (32 WTA, favorită 4).

Calificarea în semifinale îi aduce Simonei un cec în valoare de 8.144 de euro şi 110 puncte în clasamentul WTA.

În ierarhia Live a WTA, Simona Halep se află pe locul 20, un salt de 2 poziții față de ultimul clasament dat publicității.





Cum arată traseul virtual al Simonei Halep la Linz





Turul I: Bye

Turul II: 7-5, 6-3 vs Aliaksandra Sasnovich

Sferturi: 4-6, 7-5, 6-0 vs Jasmine Paolini

Semifinale: Jaqueline Cristian / Veronika Kudermetova

Finala: Danielle Collins / Alison Riske.

WTA Linz are loc în perioada 6-12 noiembrie, se dispută pe hard indoor, are premii totale în valoare de $235.238, iar pe tabloul principal au fost 32 de jucătoare. Face parte din categoria WTA 250.





Ultimele trei câștigătoare ale întrecerii au fost Aryna Sabalenka (2020), Cori Gauff (2019) și Camila Giorgi (2018). Are și România o campioană la Linz: Raluca Olaru, la dublu - ediția din 2014, alături de Anna Tatishvili.