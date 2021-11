Ce a nemulțumit-o pe Simona Halep după victoria cu Aliaksandra Sasnovich

WTA Linz





În sferturi, Simona Halep va da peste Jasmine Paolini , locul 51 WTA şi cap de serie numărul 7 la Linz. Jucătoarea noastră a învins-o pe Jasmine la Roma, în 2020, scor 6-3, 6-4, în singurul meci direct.





România mai are o sportivă în sferturile de la Linz: Jaqueline Cristian - duel cu învingătoarea duelului dintre Anhelina Kalinina (52 WTA) și Veronika Kudermetova (32 WTA - cap de serie numărul patru).

Cum arată traseul virtual al Simonei Halep la Linz





Turul I: Bye

Sferturi: Jasmine Paolini

Semifinale: Jaqueline Cristian / Veronika Kudermetova / Anhelina Kalinina

Finala: Emma Răducanu / Danielle Collins / Alison Riske.

WTA Linz are loc în perioada 6-12 noiembrie, se dispută pe hard indoor, are premii totale în valoare de $235.238, iar pe tabloul principal au fost 32 de jucătoare. Face parte din categoria WTA 250.





Ultimele trei câștigătoare ale întrecerii au fost Aryna Sabalenka (2020), Cori Gauff (2019) și Camila Giorgi (2018). Are și România o campioană la Linz: Raluca Olaru, la dublu - ediția din 2014, alături de Anna Tatishvili.

A doua favorită a competiției de categorie WTA 250 a fost nemulțumită de returul ei și a afirmat că a jucat prea mult pe centrul terenului."Cred că şi-a schimbat un pic jocul, a jucat mai rapid, mai plat şi a fost foarte greu de returnat acele mingi, nu săreau prea mult, plus că a fost mult mai agresivă. Am simţit că am făcut un pic pasul înapoi şi am devenit defensivă.Măine aş vrea să returnez mai bine şi să deschid terenul mai bine, pentru că eu cred că astăzi am jucat prea mult pe centrul terenului.Dar, per total, cred că am făcut un meci bun, am pierdut împotriva ei în urmă cu câteva săptămâni, astfel că a fost grozav că am putut câştiga astăzi.Vă mulţumesc tuturor. Este întotdeauna frumos să am susţinere, de fapt o mare susţinere şi vă simt energia. Vă mulţumesc că aţi venit, vă aştept şi mâine. Vă muţumesc că aţi venit şi că mă susţineţi (n.r. a vorbit în română pentru numeroşii compatrioţi din tribună)" -, la interviul de pe teren.