Presa engleză: Emma Răducanu și-a găsit antrenor cu experiență și rezultate

The Daily Telegraph anunță marți că Emma Răducanu și-a găsit antrenor cu mare experiență în circuitul WTA. Campioana de la US Open a avut un an agitat din punct de vedere al echipei cu care a lucrat, ea colaborând cu mai multe persoane pe durata lui 2021.





A cucerit titlul de la Flushing Meadows alături de Andrew Richardson, dar la scurt timp după imensul triumf de la New York a anunțat despărțirea de acesta.







În luna octombrie, Emma l-a avut alături pe Esteban Carril, dar ibericul s-a alăturat până la urmă echipei lui Andy Murray.







Jurnaliștii de la The Daily Telegraph anunță în exclusivitate că Răducanu va fi pregătită în 2022 de Torben Beltz.







Conform junaliștilor britanici, Torben Beltz s-a întâlnit cu Emma și agentul acesteia, Chris Helliar, la reședința sportivei de lângă Orpington.







Cine este Torben Beltz



Neamțul de 44 de ani este o figură importantă în circuitul mondial după colaborarea cu Angelique Kerber.







Beltz a reușit să o ducă pe Angie până pe locul 1 mondial și să cucerească alături de ea două titluri de Grand Slam: Australian Open 2016 și US Open în același an (Kerber a mai triumfat și la Wimbledon 2018, dar îl avea în echipă pe Wim Fissette).





Beltz a lucrat în mai multe rânduri cu Kerber: 2003-2004, 2011-2013, 2015-2017 și din 2020 până recent.







A mai colaborat cu Carina Witthoft (2014) și Donna Vekic (2017-2020).



Rezultatele notabile reușite de Torben Beltz în carieră alături de Angelique Kerber:





2016 Australian Open campioană, 2016 Wimbledon finalistă, medalia de argint la JO 2016 Rio de Janeiro, titlul de la US Open 2016, finalistă Turneul Campioanelor 2016.







Torben Beltz, alături de Angelique Kerber