FOTO Simona Halep, ședintă foto inedită la Muzeul Pâinii de lângă Linz

​​Aflată în Austria pentru a participa la ultimul său turneu din acest sezon, Simona Halep a luat parte la o ședință foto inedită la Muzeul Paneum din Asten, situat în apropierea orașului Linz.

"Acoperită cu făină la muzeul pâinii", a scris Simona Halep pe Facebook.





La muzeul care prezintă istoria pâinii au fost fotografiate și americanca Danielle Collins (a treia favorită) și austriaca Barbara Schett (specialistă Eurosport).

We love those pictures from the flour photo shooting \uD83E\uDD56\uD83D\uDCF8 featuring @Simona_Halep, Danielle Collins and @Babsschett \uD83E\uDD29@WTA | \uD83D\uDCF7: @backaldrin pic.twitter.com/Be8uVU0tiw