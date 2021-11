WTA Linz: Când vor debuta Simona Halep și Emma Răducanu - Programul zilei de marți

On Super Tuesday our top-seeds @EmmaRaducanu \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 and @Simona_Halep \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 will be in action \uD83C\uDF7F @WTA | #wtalinz pic.twitter.com/7HksMJg1t8