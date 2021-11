Daniil Medvedev le transmite un mesaj clar contestatarilor lui Novak Djokovic

Oprit din cursa pentru Marele Slam la ultima strigare (a fost învins în finala de la US Open), Novak Djokovic a reușit să își ia revanșa în fața lui Daniil Medvedev. Sârbul l-a învins pe rus în finala turneului de la Paris-Bercy șiîn clasamentul titlurilor câștigate la turneele Masters 1000.Nole a avut nevoie depentru a obține victoria în fața lui Medvedev, scorNovak Djokovic și-a trecut astfel în palmares(al 37-lea de Masters - un record).Daniil Medvedev, învinsul finalei de la Paris, a ținut să vorbească despre contestatarii lui Djokovic."Zece ani după ce se va retrage (n.r. Djokovic) încă vor fi oameni care vor începe să se uite la tenis, exact cum am fost și eu. Nu l-am văzut niciodată pe Pete Sampras jucând live, eram prea mic, dar am auzit că era incredibil ca jucător. Va fi aceeași situație și cu Noavak.Vor fi oameni noi în tenis care vor citi Wikipedia sau alte site-uri și vor vedea rezultatele, cine a fost primul jucător al lumii și pentru câte săptămâni...În final, Djokovic va fi peste tot. Atunci", a declarat Medvedev, conform Reuters Jucătorul rus a vorbit și despre meciurile sale cu Djokovic: ". Când joc contra lui, îmi dau seama cât de mult își dorește victoria. Despre asta este vorba în orice competiție sportivă".