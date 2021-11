WTA Linz: Jaqueline Cristian, pe tabloul principal în locul Soranei Cîrstea

Jaqueline Cristian, locul 104 WTA, a ajuns în calitate de lucky loser pe tabloul principal al turneului de la Linz de categorie "WTA 250".

Cristian a beneficiat de retragerea Soranei Cîrstea (38 WTA, a șasea favorită) care a acuzat o accidentare la picior.

În primul tur, românca o întâlnește pe rusoaica Kamilla Rakhimova (120 WTA), luni, de la ora 13:00 (ora României).

Jaqueline ratase calificarea pe tabloul principal al turneului de la Linz, după ce a fost învinsă, dumincă, de Lesia Tsurenko (113 WTA), scor 5-7, 6-4, 6-1.

