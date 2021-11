Raluca Olaru și calificarea la Turneul Campioanelor: "Meciurile de dublu sunt foarte strânse. O să încerc să savurez fiecare clipă"

Ați văzut că meciurile de la dublu sunt foarte strânse. Unele dintre meciuri nu ne-au ieșit cum am vrut. Mă bucur de rezultate, mă bucur de calificarea la Turneul Campioanelor, o să încerc să savurez fiecare clipă.

Raluca Olaru, potrivit Ne-am completat destul de bine. Eu am plusat mult în ultima vreme pe jocul de la fileu" -, potrivit digisport.ro





Raluca Olaru și Nadia Kichenok (Ucraina) au avut parte de un sezon excelent la dublu și vor merge la Guadalajara în postura de echipă de rezervă pentru Turneul Campioanelor.





Astfel, Raluca și Nadia vor participa la competiția de la Guadalajara în cazul în care una dintre echipe se va retrage.





În acest sezon, Olaru și Kichenok au câștigat turneele de la Sankt Petersburg și Chicago și au ajuns până în finală la Bad Homburg și Moscova.





Cele opt echipe calificate la Turneul Campioanelor:





Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova (Cehia)

Shuko Aoyama / Ena Shibahara (Japonia)

Su-Wei Hsieh / Elise Mertens (Taiwan / Belgia)

Nicole Melichar-Martinez / Demi Schuurs (SUA / Olanda)

Samantha Stosur / Shuai Zhang (Australia / China)

Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk (Chile / SUA)

Darija Jural / Andreja Klepac (Croația/ Slovenia)

Sharon Fichman / Giuliana Olmos (Canada / Mexic).

​"A fost o veste foarte bună calificarea. A fost o întreagă poveste după turneul de la Moscova, care normal trebuie să fie ultimul anul acesta.Am făcut calculele și ne-am dat seama că dacă o să câștigăm avem șanse de calificare la Turneul Campioanelor. Nu am reușit să câștigăm, dar am primit vestea că s-a retras o echipă și am devenit echipa a noua și ne-am calificat. Mi s-a spus că dacă am fi câștigat finala de Moscova, eram tot în aceeași situație.