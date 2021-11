VIDEO FOTO Primire specială pentru Simona Halep și Emma Răducanu în Austria - Sportiva noastră a ajuns la Linz cu trenul

Simona Halep și Emma Răducanu au ajuns sâmbătă seara în Austria, acolo unde vor participa săptămâna viitoare la turneul de categorie "WTA 250" de la Linz.

Sportiva noastră a ajuns cu avionul la Viena, iar apoi a luat trenul către Linz. Halep, a doua favorită, a fost așteptată la gară de Sandra Reichel (directoarea turneului), dar și de fosta jucătoare austriacă Barbara Schett (specialistă Eurosport).

"Directoarea de la Linz este o persoană deosebită, o cunosc. Ultima dată am jucat acolo în 2012. Mă bucur să revin la Linz, e o sală superbă și sper să joc bine, asta contează!" - Simona Halep, la plecarea spre Austria.

The amazing @Simona_Halep \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 arrived by train from Vienna!\uD83D\uDE82



She returns to Linz for the first time since 2012! It's a great pleasure to have you here, Simo!