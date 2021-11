Rusia s-a calificat în finala primei ediţii a Billie Jean King Cup (fosta Fed Cup), după ce s-a impus cu scorul de 2-1 în fața reprezentativei SUA, vineri, la Praga.

Liudmila Samsonova (40 WTA) vs Sloane Stephens (63 WTA) 1-6, 6-4, 6-3

Danielle Collins (30 WTA) vs Anastasia Pavlyuchenkova (12 WTA) (9)6-7, 7-6(2), 6-2.

Liudmila Samsonova/Veronika Kudermetova vs Coco Vandeweghe/Shelby Rogers 6-3, 6-3.

Pentru titlu, Rusia se va duela cu învingătoarea întâlnirii dintre Australia şi Elveţia.

