Paris Masters: Stefanos Tsitsipas a abandonat în turul al doilea / Trei favoriți au părăsit competiția (Rezultate)

"Mă durea de ceva vreme, am simţit că durerea revine şi nu am vrut să se înrăutăţească situaţia", a explicat Tsitsipas, fără a da alte detalii.

Popyrin va juca în runda următoare cu compatriotul său James Duckworth (55 ATP), care a trecut cu 6-3, 3-6, 6-3 de italianul Lorenzo Musetti (67 ATP).

Rezultatele înregistrate miercuri:

Cameron Norrie (Marea Britanie/favorit 10) vs Reilly Opelka (SUA) 6-3, 6-4

Taylor Fritz (SUA) vs Andrey Rublev (Rusia/5) 7-5, 7-6(2)

Dominik Koepfer (Germania) vs Felix Auger-Aliassime (Canada/9) 6-3, 7-5

Hubert Hurkacz (Polonia/7) vs Tommy Paul (SUA) 7-5, 7-6(4)

Grigor Dimitrov (Bulgaria/16) vs Karen Khachanov (Rusia) 4-6, 6-2, 6-0

Hugo Gaston (Franţa) vs Pablo Carreno-Busta (Spania/12) (3)6-7, 6-4, 7-5.

