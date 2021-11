Paris Masters: Novak Djokovic, victorie la revenirea în circuit - A cedat un set în fața locului 40 ATP

Novak Djokovic a obținut o victorie în trei seturi la revenirea în circuit după înfrângerea suferită în finala US Open. Liderul mondial s-a calificat în optimile Mastersului de la Paris-Bercy după ce a trecut de Marton Fucsovics (40 ATP).

Cap de serie numărul unu, Nole s-a impus după două ore de joc, scor 6-2, 4-6, 6-3.

Pentru un loc în sferturi, Djokovic se va duela cu învingătorul partidei dintre francezii Adrian Mannarino (59 ATP) și Gael Monfils (22 ATP, favorit 15).

