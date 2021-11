Rafael Nadal a anunțat când va reveni pe teren

Nadal a fost chinuit de probleme la spate și la picior în acest an, fiind nevoit să se retragă, printre altele, de la Wimbledon, JO Tokyo și US Open.Fără meci bifat din august, Nadal plănuieștesă revină pe teren pentru turneul demonstrativ de ladin decembrie. Evenimentul va avea loc între 16 și 18 decembrie 2021."Planul meu este să joc la Abu Dhabi în decembrie și un alt turneu înainte de Australian Open. Este obiectivul meu și lucrez pentru a-l îndeplini.Încă nu știu dacă voi putea reveni în decembrie, dar deja mă antrenez o oră și jumătate, deci sunt pozitiv în privința reîntoarcerii.Accidentarea mea la picior are încă nevoie de timp pentru refacere, dar cred că pot participa la Abu Dhabi și apoi la sezonul următor", a declarat, potrivit Reuters Nadal se pregătește din greu pentru primul Grand Slam al anului, Australian Open, unde țintește