FOTO Îndemnul Simonei Halep după Transylvania Open - Imagine de colecție alături de soț

Simona Halep a pierdut fără drept de apel finala de la Transylvania Open contra jucătoarei Anett Kontaveit, dar a avut, conform propriilor spuse, multe motive de satisfacție după participarea la turneul de la Cluj-Napoca.







Simona Halep a părăsit TOP 20 WTA după peste opt ani de zile







La finalul turneului, Simona s-a declarat mulțumită de ceea ce a realizat în BT Arena ( mai puțin evoluția din finală ), săptămâna de la Cluj-Napoca fiind un punct important de plecare pentru sezonul 2022.





De asemenea, Simona a avut un îndemn pentru toți fanii ei, fosta lideră WTA sfătuindu-i pe aceștia să nu uite niciodată să zâmbească. "Mâine este o nouă zi", a spus, printre altele, Halep după meciul pierdut cu Kontaveit.







În plus, Halep a postat și o imagine cu soțul Toni Iuruc, fotografia fiind însoțită de un emoticon (o inimă).













Participarea la turneul de la Linz și pregătirea din pauza competițională





Dacă totul va fi în regulă din punct de vedere fizic, Simona va participa la turneul de la Linz, întrecere la care Halep ar trebui să încheie un sezon 2021 în care accidentările i-au dat toate planurile peste cap.







"În momentul ăsta, da (n.r. va participa la turneul de la Linz: 6-12 noiembrie), vreau să văd cum sunt cu spatele, pentru că m-am chinuit câteva zile, ultimele zile de când mi s-a întâmplat blocajul, dar în primul rând vreau să mă odihnesc două zile şi după aceea voi fi în stare să iau o decizie.



Plec cu multă încredere de aici, pentru că am jucat un tenis extraordinar din punctul meu de vedere, am progresat la anumite chestii pe care le-am vorbit împreună cu antrenorii, atmosfera este deosebită, oamenii sunt prietenoşi cu mine, condiţiile extraordinare şi ce pot să cer mai mult? Doar să mă întorc la anul şi să fiu sănătoasă şi să pot juca din nou.



Antrenamente, acasă. Vreau să stau în România, vreau să mă antrenez, nu am nimic special, doar antrenamente şi pregătire fizică, vreau să fiu cât se poate de <fit> atunci când voi începe anul viitor.







În următoarele două luni vreau să mă antrenez foarte bine şi sper să fie totul în regulă şi în ianuarie să fiu aptă sută la sută să pot să încep să joc turneu după turneu, pentru că anul acesta nu am jucat prea multe" - Simona Halep.

Sursă foto: Simona Halep / Instagram.