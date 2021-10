VIDEO Emma Răducanu, surprinsă de organizatorii de la Transylvania Open - Fotografiile de care nu-și mai aduce aminte

Conform organizatorilor, imaginile datează din 2010, când Emma Răducanu (care avea doar 7 ani) a participat în România la un turneu dedicat junioarelor.

Emma se afla alături de tatăl ei Ian (fost Ion - este român) în momentul în care a fost surprinsă de Patrick Ciorcilă: "Dumnezeule, de unde le aveți? Tu vezi asta (n.r. spre tatăl ei)?".

Cuteness overload alert! @EmmaRaducanu receives a special gift from the Transylvania Open organisers: a set of rare, unseen pictures of little Emma\uD83D\uDE0D\uD83D\uDE0D\uD83D\uDE0D



She actually played a tournament in Romania before Cluj: it was in 2010, when she was 7. Here is her reaction\uD83E\uDD29



\uD83D\uDCF8Sportya pic.twitter.com/ShBrGFYD8y