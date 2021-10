Când va juca Novak Djokovic primul turneu după înfrângerea din finala US Open

Novak Djokovicla ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy, a anunţat sâmbătă directorul competiţiei, Guy Forget.''Este rar să vezi liderul mondial jucând la dublu într-un Masters 1000. El are nevoie însă de meciuri pentru că nu a mai jucat de la US Open'',într-o conferinţă de presă, cu două zile înainte de startul turneului parizian.Djokovic, cu, ultimul în 2019, va juca la dublu alături de compatriotul său Filip Krajinovic, şi în perspectiva Cupei Davis (25 noiembrie - 5 decembrie).Sârbul a jucat dublu ultima oară la un turneu Masters în octombrie 2019 la Shanghai, tot alături de Krajinovic, potrivit Agerpres Novak Djokovicdin marea finală a US Open.ATP Masters Paris va avea loc întrepe "hard".