Simona Halep, după ce a învins-o categoric pe Jaqueline Cristian: "Azi a fost mult mai bine, am uitat de durere"

Transylvania Open

"Mi-am tratat spatele ieri și azi, mă simt mai bine. Sunt bucuroasă că am jucat bine și am ajuns în semifinale. Azi a fost mult mai bine din punct de vedere fizic, am simțit puțin la rever durerea, dar sunt obișnuită. Știu cum s-o gestionez. Am uitat de durere și m-am bucurat de tenis. Jaqueline e o jucătoare solidă, e periculoasă, are cu siguranță un viitor strălucit în față.

E un secret, nu pot să spun (n. r. despre serviciu). E doar vorba despre încredere. Am lucrat enorm cu antrenorii mei. E mereu greu la acest nivel, dar să sperăm că voi continua să servesc la fel pentru că mă ajută enorm.

Mi-ai văzut slice-ul azi? A fost bun de asemenea. Antrenorii mei sunt cei mai buni din România, mă bucur că-i am alături, au încredere în mine, mă ajută enorm.

E o bucurie mereu să joc semifinale aici la Cluj. Mereu e o presiune în plus când joc acasă, dar mă motivează mai mult.

Amândouă joacă bine, cu Kostyuk am jucat nu demult. Cu Emma nu am jucat, e nouă în circuit, a făcut o performanță incredibilă la US Open, dar mă voi bucura să joc în semifinale și sper să pot da totul" - Simona Halep, la interviul de după meci.

De știut:

Pentru un loc în finală, Simona Halep se va duela cu Marta Kostyuk (6). Jucătoarea din Ucraina a învins-o categoric pe Emma Răducanu (3), scor 6-2, 6-1.

Prin calificarea în semifinale, Simona și-a asigurat un premiu de 10.100 dolari şi 110 puncte în clasamentul WTA.





Pentru parcursul de la Transylvania Open, Jaqueline Cristian va primi 5.800 de dolari şi 60 de puncte WTA.

A fost primul meci direct dintre Halep și Cristian.

Transylvania Open - Cluj-Napoca, România





25-31 octombrie 2021





Categorie "WTA 250", suprafață hard, 32 de sportive pe tabloul principal, premii totale în valoare de $235.238.