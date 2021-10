Simona Halep, în semifinale la Transylvania Open - A cedat doar două game-uri cu Jaqueline Cristian și o așteaptă pe Emma Răducanu

De știut:

În semifinale, Simona Halep se va duela cu învingătoarea partidei dintre Emma Răducanu (favorită 3) și Marta Kostyuk (6).





Prin calificarea în semifinale, Simona și-a asigurat un premiu de 10.100 dolari şi 110 puncte în clasamentul WTA.

Pentru parcursul de la Transylvania Open, Jaqueline Cristian va primi 5.800 de dolari şi 60 de puncte WTA.

A fost primul meci direct dintre Halep și Cristian.

Desfășurarea meciului Simona Halep - Jaqueline Cristian 6-1, 6-1

După un an foarte bun (cel mai reușit sezon din carieră), Jaqueline Cristian a ajuns pe locul 105 în clasamentul WTA.





Simona își dorește cât mai multe meciuri pe final de an, după un 2021 în care a avut mari probleme cu accidentările (a lipsit luni bune din circuit). De altfel, în clasamentul Live al WTA Halep a părăsit TOP 20 pentru prima dată după opt ani de zile.





Ea ar putea reveni printre primele 20 de sportive ale lumii doar în cazul în care va triumfa la turneul WTA 250 din BT Arena.

Transylvania Open - Cluj-Napoca, România





25-31 octombrie 2021





Categorie "WTA 250", suprafață hard, 32 de sportive pe tabloul principal, premii totale în valoare de $235.238.

Jaqueline mai face o dublă. Cristian punctează de lângă fileu (15-15). Lovitură ratată complet de Jaqueline. Simona lovește foarte precis și forțează o eroare din partea adversarei. Cristian lovește prea puternic, Halep se califică în semifinale.Eroare după eroare, Jaqueline își pierde din încredere. Cristian câștigă punctul cu o scurtă frumoasă. Serviciu bun, urmat de lovitură de forehand decisivă pentru Simona. Halep găsește colțul terenului dintr-o poziție dificilă, Cristian trimite în fileu. Jaqueline returnează pe culoarul de dublu.Rever frumos în lung de linie al Jaquelinei. Simona câștigă un schimb foarte disputat: de pe mijlocul liniei de fund, Jaqueline trimite mult afară. Simona anticipează o scurtă, dar ratează surprinzător forehandul. Jaqueline ratează contrascurta, minge de break. Simona returnează un serviciu bun, dar Jaqueline o surprinde pe contre-pied. Scurta ratată de Cristian. Jaqueline ratează complet o lovitură, Simona se apropie de victorie.După un punct câștigat cu serviciul de Simona, Jaqueline revine câștigând un raliu cu multe lovituri. Încă un punct în care serviciul o ajută mult pe Simona. Cristian face bine pasul la fileu, Simona ratează lobul. Forehand câștigător în lung de linie pentru Jaqueline (40-40). Serviciu bun la teu, retur ratat. Încă o șansă ratată la retur de Jaqueline.Cristian începe gameul cu o dublă. Și continuă cu un as (al patrulea). Simona lovește bine în lung de linie, Cristian ajunge târziu. Lovitură prea lungă a Jaquelinei, mingi de break pentru Halep. Prima este salvată cu un as. Simona caută lovitura în contre-pied, dar trimite prea în lateral. Serviciu secund bun, la exterior, Simona nu are răspunsul potrivit. Jaqui face și o dublă. Cristian clipește prima într-un raliu prelungit și mai oferă o minge de break. Simona o fructifică.Simona servește excelent cu primul serviciu și se distanțează rapid la 40-0. Jaqueline parcă vrea să scape de acest game și trimite în fileu.A început setul secund. Simona ratează prima lovitură. O eroare și din partea lui Cristian. Simona caută linia de fund, dar lovește prea puternic. Un serviciu bun la mediană pentru Cristian. Jaqueline închide gameul cu un as.Cristian a comis 24 de erori neforțate în primul set. De cealaltă parte, Simona a făcut doar 9.Jaqueline începe bine game-ul de retur: lovește bine în cross, Simona se întinde, dar mingea se oprește în fileu. Cristian face prea multe erori neforțate pentru a-i putea face față Simonei. Retur prea lung. Încă o minge trimisă afară de Cristian. Simona face pasul la fileu, Cristian ratează passingul și Halep câștigă primul set.Început dificil de game pentru Cristian: Halep conduce cu 30-0. Jaqueline mai ratează o lovitură. Cristian salvează o minge de break cu serviciul. Jaqueline le salvează și pe celelalte două cu ași. Din apărare, Simona trimite o lovitură lungă în lung de linie și o surprinde prea avansată pe Jaqueline. Simona fructifică a patra minge de break din game și va servi pentru set.Simona ratează din apropierea fileului. Mingea trimisă de Jaqueline iese puțin afară. Cristian stă mult mai bine în acest schimb și Simona trimite în fileu. Halep ratează cu forehand-ul, două mingi de rebreak. Prima este salvată cu un serviciu bun. Halep scapă și de a doua. Jaqueline găsește un unghi excelent cu forehand-ul și Simona nu mai poate returna. Simona are puțin noroc (mingea a lovit banda fileului, dar nu a ieșit afară) și Jaqueline ratează lovitura decisivă. Cristian atacă pe serviciul secund, dar trimite prea lung. Jaqueline rămâne în game (40-40). Încă un as al Simonei. Halep evadează dintr-o situație dificilă și se desprinde din nou.Simona stă mult mai bine în raliuri, Jaqueline este prima care ratează. Cristian nu ai cea mai bună decizie de lângă fileu, dar trimite suficient de puternic spre Simona și aceasta nu mai poate trimite mingea înapoi. Simona dictează ritmul de pe linia de fund, Jaqueline alunecă puțin și ratează o lovitură. Jaqueline se descurcă mult mai bine de această dată: lovește decisiv cu forehand-ul în cross. Simona se deplasează mult mai bine și mai obține o minge de break. Jaqueline se poziționează slab, dar are noroc: Simona trimite prea lung. Jaqueline pune o scurtă bună, Simona ajunge, dar nu mai poate face nimic la următoarea lovitură. Simona trimite afară: Jaqueline își face serviciul.Simona face pasul la fileu după un serviciu bun și închide punctul cu un voleu bine controlat. Jaqueline caută colțul terenului, dar ratează ținta. Cristian se descurcă mult mai bine la acest punct: o plimbă pe Simona și această greșește. Simona servește bine. Halep confirmă breakul.Jaqueline o ține pe Simona în spatele liniei de fund și principala favorită comite o eroare. Prima dublă greșeală a partidei. Un serviciu bun spre exterior, Simona returnează prea puternic. Un raliu mai lung este câștigat de Simona (30-30). Cristian lovește cu rama, șansă de break pentru Halep. Jaqueline ratează lovitura de forehand și Simona se desprinde.Simona atacă încă de la primul punct al partidei și forțează o eroare din partea adversarei. Primul as pentru Simona. Halep caută linia, dar mingea aterizează pe culoarul de dublu. Cristian trimite direct în fileu cu forehand-ul. Jaqueline lovește foarte aproape de linia de fund, o pune în dificultate pe Simona cu o lovitură în lung de linie și aceasta cedează (40-30). Jaqueline ratează returul, Simona își face serviciul.Jaqueline a câștigat tragerea la sorți și a ales să primească.Arbitrul din scaun al partidei este Kader Nouni.Simona și Jaqueline se află la încălzire, meciul va începe în câteva minute.Câștigătoarea partidei dintre Simona Halep și Jaqueline Cristian se va duela în semifinale cu învingătoarea partidei dintre Emma Răducanu (favorită 3) și Marta Kostyuk (6).În cealaltă semifinală a turneului de la Cluj-Napoca, Anett Kontaveit (cap de serie nr. 2) o va întâlni pe Rebecca Peterson (99 WTA).