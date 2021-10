Peterson (99 WTA) a avut nevoie de aproape două ore pentru a trece de jucătoarea din Ucraina, scor 6-2, 3-6, 5-1.

Pentru un loc în finala turneului de categorie "WTA 250", Rebecca se va duela cu învingătoarea meciului dintre Anett Kontaveit (Estonia, 14 WTA și favorită 2) și Anhelina Kalinina (Ucraina, 59 WTA / 8).

Battle Won \uD83D\uDCAA@beckspeterson defeats Tsurenko in a three set thriller 6-2, 3-6, 6-3. She books her ticket into the semifinals! #TransylvaniaOpen pic.twitter.com/N4rMcQMscU