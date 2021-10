VIDEO Surpriză la ATP Viena - Stefanos Tsitsipas, principalul favorit, a fost eliminat în optimi

Frances Tiafoe a furnizat surpriza zilei la turneul de la Viena. Americanul a trecut în optimi de grecul Stefanos Tsitsipas, principal favorit al competiției de categorie "ATP 500".





Locul 49 în clasamentul ATP, Tiafoe s-a impus după un meci care a durat o oră și 50 de minute, scor 3-6, 6-3, 6-4.





Pentru un loc în semifinale, Frances se va confrunta cu argentinianul Diego Schwartzman (favorit 9).

Diego Schwartzman (Argentina/8) vs Gaël Monfils (Franța) 7-6(5), 4-6, 6-2

Casper Ruud (Norvegia/4) vs Lorenzo Sonego (Italia) 7-5, 4-6, 6-4

Jannik Sinner (Italia/7) vs Dennis Novak (Austria) 6-4, 6-2

Félix Auger-Aliassime (Canada/6) vs Cameron Norrie (Marea Britanie) 2-6, 7-6(6), 6-4

Alexander Zverev (Germania/2) vs Alex De Minaur (Australia) 6-2, 3-6, 6-2.

F. Tiafoe (1) vs D. Schwartzman (8)C. Ruud (4) vs J. Sinner (7)C. Alcaraz vs M. Berrettini (3)F. Auger-Aliassime (6) vs A. Zverev (2).