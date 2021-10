Simona Halep, despre problema avută la meciul cu Varvara Gracheva: "Durerea a fost mare. Nu prea am reușit să mă mișc"

A învins-o fără prea mari probleme pe Varvara Gracheva (Transylvania Open, optimi), dar în timpul pauzei dintre seturi a fost nevoită să ceară timeout medical. Simona Halep a vorbit despre durerile la spate, dar și despre duelul cu Jaqueline Cristian.





"Spatele mi s-a blocat, iar durerea a fost mare. Nu prea am reușit să mă mișc. Dar uneori trebuie să te obișnuiești, m-am mai confruntat cu o situație de acest gen. Am vrut să continui, să închei meciul. Nu știu cum am câștigat, dar mă bucur.





Principiul meu de bază este să nu renunț niciodată, să continui, chiar dacă sufăr. Am avut spatele blocat, am mai avut această problemă și am știut cum să gestionez situația. Uneori pierd, alteori mă opresc, dar astăzi am simțit că, fiind acasă, trebuie să lupt mai mult.

Simona Halep wins the first set against Gracheva, but is now heading out of the court for a medical time out. #TO2021 pic.twitter.com/UhkRVU6F5z — Transylvania Open (@TransylvaniaOpn) October 28, 2021

De știut:

În sferturi, Simona Halep se va întâlni, pentru prima oară în circuitul WTA, cu Jaqueline Cristian (105 WTA).





Prin calificarea în sferturi, Simona și-a asigurat un premiu în valoare de 5.800 de dolari şi 60 de puncte în clasamentul WTA.





Simona Halep și Emma Răducanu (campioana de la US Open) se află pe aceeași parte de tablou și ar putea teoretic să se întâlnească în semifinale.

Transylvania Open - Cluj-Napoca, România





25-31 octombrie 2021





Categorie "WTA 250", suprafață hard, 32 de sportive pe tabloul principal, premii totale în valoare de $235.238.

E mereu dificil să joci împotriva unei românce, dar voi încerca să dau totul și am învățat că nu trebuie să mă concentrez pe adversară, ci pe jocul meu. Sper ca mâine să fiu aptă de joc" -