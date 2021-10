Simona Halep, în sferturi la Transylvania Open după un meci în care a acuzat probleme medicale - O va întâlni pe Jaqueline Cristian

De știut:

Ultimul punct al partidei dintre Halep și Gracheva:

\uD83D\uDD1D stuff from the \uD83D\uDD1D seed



\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 @Simona_Halep sets up an all-Romanian quarterfinal against Cristian in Cluj \uD83D\uDD25#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/CTo1bYFpjG