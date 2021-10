Transylvania Open: Jaqueline Cristian, posibil duel cu Simona Halep după ce a eliminat o favorită

Jaqueline Cristian a reușit să se califice miercuri în sferturile de finală de la Transylvania Open, după una dintre cele mai mari victorii ale carierei. Jucătoarea noastră a învins-o în două seturi pe a cincea favorită a turneului de categorie WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Cristian (105 WTA) a învins-o pe australianca Ajla Tomljanovic (43 WTA), scor 7-6(5), 7-5, după un meci foarte echilibrat care a durat două ore și 13 minute.

Jaqueline se va duela pentru un loc în semifinale cu învingătoarea partidei dintre Simona Halep (principala favorită) și rusoaica Varvara Gracheva (81 WTA).

Calificarea în sferturi este recompensată cu un premiu în valoare de 5.800 de dolari și 60 de puncte în clasamentul WTA.

Countess Dracula - I mean Jaqueline Cristian - has arrived \uD83E\uDDDB‍♀️\uD83D\uDE0F #TransylvaniaOpen pic.twitter.com/ARElXqpnJu

Home wins hit different \uD83E\uDD70



\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 Jaqueline Cristian takes out the No.5 seed Tomljanovic in a tight tussle, 7-6(5), 7-5!#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/QJ04PUC4U0