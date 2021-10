LiveText Simona Halep - Gabriela Ruse, în turul întâi de la Transylvania Open / Halep conduce și în setul al doilea

Au jucat împreună la dublu la Indian Wells, iar acum vor fi adversare la Transylvania Open. Simona Halep (18 WTA) și Gabriela Ruse (85 WTA) se întâlnesc în turul întâi al turneului de la Cluj-Napoca.





Simona Halep - Gabriela Ruse 6-1, 4-2, LiveText de la Transylvania Open









Gabriela face pasul în față, preia controlul în schimb, dar pe lovitura decisivă se simte atât de multă încordare (mingea rămâne în plasă). Simona aleargă fantastic dintr-un colț în altul, ajunge și la o scurtă și o pasează senzațional pe Gabriela...Cel mai frumos punct de până acum al partidei. Pe o venire spre fileu, Simona găsește lovitura pe contre-pied, iar Ruse nu mai are cum interveni. Eroare mare a Gabrielei pe o minge înaltă. Revine însă cu ceva mai multă inspirație la punctul următor.







La minge de game, Ruse mai comite o dublă greșeală: sunt deja șase în total. După ce a variat și a scos-o de pe trasa ideală pe Gabriela cu un slice de rever, Halep închide punctul în lungul liniei.







4:2 După un prim serviciu aspru, Simona intră în teren și trimite perfect cu dreapta în lungul liniei (atât de mult control pe execuție). Ruse nu reușește să controleze mingea așa cum și-ar fi dorit într-o situație în care domina raliul, iar Halep nu o iartă. Gabriela vrea să facă prea multe, are mintea parcă inundată de idei, dar practica suferă...







3:2 Ruse mai face o dublă greșeală, limbajul corpului nu este tocmai grozav pentru Gabriela. Din extensie, Simona nu găsește terenul cu un backhand în lungul liniei. Sunt totuși rare astfel de erori în jocul ei. Halep vine cu o dreapta inside-in câștigătoare...Cât mai crede oare Gabriela în șansele ei? Pare destul de nervoasă Ruse în aceste momente. Simona simte foarte bine mingea, iar tranziția din defensivă în ofensivă se face atât de natural.







După un serviciu de nereturnat, Ruse comite o dublă greșeală. Simona așteaptă returul cu picioarele în teren, însă agresivitatea nu este una controlată, iar mingea se duce mult în aut. Cu ceva ajutor și din partea Simonei, Gabriela își câștigă serviciul și se apropie pe tabelă în setul al doilea.







3:1 Game de control pentru Halep, unul câștigat la zero. Simona se desprinde și în setul al doilea, ea conduce acum cu 3-1.







Se simte multă dorință în jocul Gabrielei, dar din păcate pentru ea își pune de multe ori singură piedică. Forțează și când trebuie și când nu, arată multă emoție în braț, iar deciziile nu sunt cele mai inspirate.







2:1 Gabriela caută prea mult liniile, chiar și atunci când are mult teren liber. Simona își vede de planul tactic, atacă doar când are ocazia, în rest returnează fără să-i deschidă terenul adversarei. Ruse încearcă multe din toate pozițiile: ratează un forehand de pe mediană, iar tabela arată 0-40. Apare breakul, iar Simona trece la comanda setului al doilea (2-1).







1:1 Pe o minge scurtă a Simonei, Ruse intră în teren și mai face o lovitură câștigătoare. Gabriela dă semne că a dat drumul brațului, iar forehandul produce puncte. Halep egalează la 30 cu as la exterior. Pe o venire la fileu Ruse este ușor nehotărâtă, iar Simona nu o iartă. De la 15-30, Ruse a făcut multe cadouri, iar senzația este aceea că putea face mult mai multe în acest game.







0:1 La 0-30, Gabriela deschide foarte bine terenul cu o dreaptă inside-out. Este însă nevoie de mult mai multe momente de acest gen pentru ca Ruse să conteze cu adevărat în meci. Gabriela nu este de acord cu un aut la primul serviciu, dar nu poate contesta cu adevărat decizia: nu există hawk-eye în BT Arena. Adună doar niște frustrări suplimentare. Supărarea de mai devreme a ajutat-o pe Ruse: a servit mai precis, a trimis cu adâncime, iar până la urmă defensiva Simonei a cedat. Gabriela conduce pentru prima dată în meci: 1-0.







Gabriela a luat o pauză de vestiar, probabil are multe să-și reproșeze, are nevoie de un restart din punct de vedere mental.







6:1 Simona mai pierde puțin din claritate, face și o dublă greșeală, dar tot nu este suficient pentru a pierde frâiele partidei. De pe mediană, Gabriela mai comite o eroare, iar setul se duce în statistica Simonei: 6-1. Manșa a durat 28 de minute.







5:1 Ruse face pasul în teren și câștigă punctul cu o dreapta inversă executată perfect. Simona nu caută neapărat liniile, are o marjă de eroare, însă o toacă mărunt pe Gabriela prin variație. Halep are experiența de partea ei, iar aceasta este o armă foarte importantă dacă este valorificată. Gabriela își regăsește agresivitatea de la serviciu și are două mingi de game. Ruse domină un raliu de pe mediană și reușește să schimbe acel zero din dreptul ei de pe tabelă.







5:0 Gabriela anticipează perfect serviciul la exterior, iar returul este câștigător. Din păcate pentru Ruse, aceste lovituri câștigătoare se pierd în mulțimea de erori neforțate. Pare ușor blocată Gabi, iar Simona face ce știe cel mai bine: nu îi dă prea multe speranțe de revenire. Halep are încrederea sportivei care conduce cu 4-0: servește variat, plasat, totul îi funcționează. Simona conduce acum cu 5-0, diferența s-a făcut până acum la nivel mental.







4:0 Cu liniște în gânduri, Simona continuă să câștige puncte, în timp ce Gabriela pare tot mai copleșită de importanța meciului. Sunt mingi de 4-0 pentru Halep. Ruse nu mai găsește nici primul serviciu, e clar că ceva s-a întâmplat în mintea ei. Între timp este 4-0 pentru Halep.







3:0 Simona găsește foarte bine primul serviciu atunci când are mai multă nevoie. Pare în control Halep până acum, foarte stabilă din punct de vedere emoțional. Ruse greșește un retur aparent controlabil, iar Simona se duce la 3-0 în primul set (nu a dat semne că s-ar fi forțat în vreun fel până acum).







Gabriela dă unele semne de emoție, nu este ușor să joci cu idolul copilăriei...







2:0 Gabriela începe gameul cu o dublă greșeală. Se simte ceva presiune: Ruse ratează o minge ușoară de pe mediană. Se joacă frumos, intens, de pe linia de fund. Sunt deja două mingi de break pentru Simona. Gameul se încheie după a doua dublă făcută de Ruse: Halep se desprinde la 2-0.







1:0 Gabriela începe partida cu o lovitură câștigătoare cu forehandul, dar Simona revine cu un as. Se joacă deschis de la primele raliuri: Ruse stă foarte bine de pe baseline. Gabriela încearcă să lovească mingea din urcare, să nu-i dea timp și spațiu Simonei. Gameul se prelungește: Gabriela atacă foarte bine pe serviciul doi al Simonei. Mult echilibru în acest game de debut: vine și o dublă greșeală (se simte presiunea pe care o pune Ruse de la retur).







Apare și prima minge de break după o scurtă impecabilă a Gabrielei. Halep revine cu ajutorul serviciului: variație bună de la lansare. A fost un prim game de șase minute: Simona a ieșit din încurătură în special datorită primului serviciu.







Kader Nouni este arbitrul din scaun al partidei.







Cel două jucătoare se află la încălzire, meciul va începe în curând.







Miercuri s-au disputat până acum două partide:





Anhelina Kalinina - Anna-Lena Friedsam 6-2, 6-2

Anett Kontaveit - Aleksandra Krunic 6-3, 7-5.







Este prima întâlnire directă dintre cele două jucătoare ale României. După un an foarte bun (cel mai reușit sezon din carieră), Gabriela Ruse a bifat intrarea în TOP 100 mondial, ea găsindu-se acum pe locul 85.







Simona își dorește cât mai multe meciuri pe final de an, după un 2021 în care a avut mari probleme cu accidentările (a lipsit luni bune din circuit). De altfel, în clasamentul Live al WTA Halep a părăsit TOP 20 pentru prima dată după opt ani de zile.







Ea ar putea reveni printre primele 20 de sportive ale lumii doar în cazul în care va triumfa la turneul WTA 250 din BT Arena.