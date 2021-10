FOTO Emma Răducanu și iubirea față de România

​A reușit la Transylvania Open prima victorie din circuitul WTA (Grand Slamurile țin de ITF), iar la finalul zilei a avut doar cuvinte de bucurie. Emma Răducanu a ținut să mulțumească României pentru tot printr-o postare pe rețelele sociale.







Alături de o fotografie în care se poate vedea Cluj-Napoca în spate, Emma a scris următorul mesaj: "super happy to get my first ever WTA win today. Mulțumesc mult și România (steagul tricolor), te iubesc".



Multumesc mult si \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 , te iubesc ☺️ pic.twitter.com/bwh6jFwyK3 — Emma Raducanu (@EmmaRaducanu) October 26, 2021



Britanica a reușit să revină în meciul cu Polona Hercog și să bifeze prima victorie în circuitul WTA. Răducanu a făcut pasul spre optimile Transylvania Open, competiție WTA 250 unde în următoarea partidă se va duela cu Ana Bogdan.