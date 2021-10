Transylvania Open: Când va avea loc meciul dintre Simona Halep și Gabriela Ruse - Programul zilei de miercuri

Transylvania Open - Cum arată programul zilei de miercuri, 27 octombrie 2021

Ziua de tenis de pe central va debuta la ora 12:00 cu duelul dintre Anhelina Kalinina (cap de serie nr. 6) și Anna-Lena Friedsam.

Urmează apoi meciul dintre Anett Kontaveit (favorită 2, campioana de la Moscova) și Aleksandra Krunic. Jucătoarea din Estonia se poate califica la Turneul Campioanelor dacă se va impune la turneul de la Cluj-Napoca.

Nu înainte de ora 15:30 va avea loc partida dintre Simona Halep (principala favorită) și Gabriela Ruse.

După meciul dintre Lesia Tsurenko și Anastasia Gasanova, Jaqueline Cristian și Ajla Tomljanovic (favorită 5) se vor duela în ultima partidă a zilei.

