Transylvania Open: Gabriela Ruse se bucură că joacă împotriva Simonei Halep

Simona Halep va debuta miercuri la Transylvania Open contra unei compatrioate, fosta lideră a ierarhiei WTA dând în primul tur peste Gabriela Ruse. Aflată pe locul 85 în clasamentul mondial, Ruse a precizat într-o conferință de presă că se bucură că va juca împotriva Simonei.







Cu un an 2021 foarte bun, Gabriela a precizat că se bucură că a picat să joace împotriva Simonei Halep (18 WTA și principala favorită), sportivă pe care o are drept idol.







"Nu mă aşteptam să joc cu Simona din primul tur. M-am bucurat când am auzit că joc cu ea, este idolul meu. Este jucătoarea mea favorită.







Am jucat dublu cu ea (n.r. la Indian Wells), m-a ajutat cu multe. Sper să fie un meci frumos. O să am emoţii, am studiat-o de când eram mică, trebuie doar să mă bucur...







Pentru mine faptul că Simona m-a acceptat la antrenamente în ultima perioadă este un bonus. Mi-am dat seama că nu mă antrenam aşa cum face ea, la nivelul acela de sus.



Mi-am îmbunătăţit jocul şi mentalul. Dacă o enervezi scoate acel demon şi nu e bine. Doar cuvinte de laudă am pentru ea" - Gabriela Ruse.





Lipsa spectatorilor, avantaj pentru Gabriela Ruse



Gabriela a mai spus că este un avantaj pentru ea faptul că meciul din BT Arena se va disputa fără spectatori (din cauza pandemiei de Covid-19), deoarece are foarte mari emoţii când joacă în faţa românilor.









Ruse a fost impresionată de atmosfera din BT Arena atunci când a reprezentat România în meciul de FedCup (Billie Jean King Cup) cu Rusia (februarie 2020).





Posibil dublu cu Emma Răducanu



Ruse a vorbit și despre prietenia recentă cu Emma Răducanu: cele două s-au antrenat prima dată împreună la Indian Wells, iar la Cluj-Napoca au bifat alte două sesiuni de pregătire una cu cealaltă. De asemenea, cele două au luat chiar și cina împreună.







"Îmi este prietenă (n.r. Emma Răducanu), ne-am antrenat împreună, am mers la restaurant, avem o relaţie specială. Sper cât de curând să jucăm dublu împreună" - Gabriela Ruse.







2021, un an fantastic pentru Gabriela Ruse

Sezonul în curs este clar cel mai bun de până acum al carierei, Gabriela reușind să pătrundă în Top 100 WTA. Cu toate că este mulțumită de performanțele din ultima perioadă, Ruse a precizat că țintește tot mai sus în clasamentul mondial.





"Mi-am dorit foarte mult să ajung în Top 100, dar ţintesc mult mai sus. Este importantă sănătatea, să rămân cu picioarele pe pământ.







Sunt bine din punct de vedere fizic, mai am ceva dureri, dar nimic serios. Clar este cel mai bun an pentru mine, am muncit mult, chiar am vrut să mă las, dar apoi s-a întâmplat să vină victorii. Mi s-a schimbat percepţia, nu m-aş mai gândi să mă las", a conchis Gabriela Ruse.





Duelul Simona Halep vs Gabriela Ruse va avea loc miercuri (programul urmează să fie anunțat de organizatori), partida din turul întâi de la Transylvania Open urmând să fie LiveText pe HotNews.ro.