VIDEO FOTO Cea mai bogată jucătoare din circuitul WTA s-a măritat

Jessica Pegula (fiica miliardarului Terry Pegula) s-a măritat cu Taylor Gahagen. În vârstă de 27 de ani, americanca a spus "da" la "Biltmore Estate", iar printre invitatele de la nuntă s-au aflat și câteva jucătoare din circuitul WTA (Taylor Townsend, Samantha Crawford, Jennifer Brady și Asia Muhammad).



Cine este Jessica Pegula

Are 27 de ani și se găsește în prezent pe locul 21 WTA (cel mai bun loc ocupat în ierarhia mondială până acum).



Domenii de activitate: gaze naturale, imobiliare, divertisment și sport (Terry Pegula deţine franciza Buffalo Sabres din campionatul nord-american de hochei pe gheaţă şi, împreună cu soţia lui, Kim, franciza Buffalo Bills din campionatul de fotbal american).

În 2021, premiile din tenis i-au adus câștiguri de $1.439.421.



US Open: turul trei



Montreal: semifinale

(victorii cu Anett Kontaveit, Anastasia Pavlyuchenkova, Danielle Collins și Ons Jabeur)

Roland Garros: turul trei



Roma: sferturi

(victorii cu Daria Kasatkina, Naomi Osaka și Ekaterina Alexandrova)

Madrid: turul trei

(a trecut de Sorana Cîrstea și Victoria Azarenka)

Miami: turul patru

(victorie din nou cu Karolina Pliskova)

Dubai: sferturi

(le-a învins, printre altele, pe Kristina Mladenovic și Karolina Pliskova)

Qatar Open: semifinale

(a învins sportive precum Jelena Ostapenko și Karolina Pliskova)

Jessica Pegula and her new husband Taylor Gahagen. \uD83D\uDE0D From Jennifer Brady’s Instastory. Wedding was at the Biltmore Estate, Asheville, NC. \uD83D\uDE0D❤️\uD83D\uDC95 pic.twitter.com/pXgmhL1u8w