ATP: Andy Murray, victorie mare la Viena - A eliminat un jucător aflat în cursa pentru Turneul Campionilor

Murray (34 ani), dublu campion la Viena (2014, 2016), participă la ediţia din acest an a competiţiei din Austria în baza unui wildcard oferit de organizatori.

Fostul număr unu mondial, aflat acum pe locul 156 în clasamentul ATP, îl va înfrunta în turul următor pe ibericul Carlos Alcaraz (18 ani - 42 ATP), Cei doi s-au întâlnit cu două săptămâni în urmă, la Indian Wells, britanicul impunându-se cu 5-7, 6-3, 6-2.

Nowhere is safe when @andy_murray is on the court \uD83D\uDD25@ErsteBankOpen pic.twitter.com/X5iwOX6lOF