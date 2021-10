Italianul Sinner (20 ani) a avut nevoie de o oră și 15 minute pentru a-l învinge pe argentinianul Diego Schwartzman (14 ATP/2), scor 6-2, 6-2.

Jannik a mai câștigat turneele de la Sofia (2020, 2021), Melbourne și Washington (2021).

