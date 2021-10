Ce spune Simona Halep despre duelul românesc cu Gabriela Ruse de la Transylvania Open

Simona Halep s-a întors de la Moscova, iar pe aeroport a vorbit despre parcursul de la WTA Kremlin Cup, dar și despre duelul cu Gabriela Ruse de la Transylvania Open.









Simona Halep, despre parcursul de la Moscova







Referindu-se la participarea de la WTA Kremlin Cup, Simona Halep a spus că simte că a progresat în anumite aspecte ale jocului și că Maria Sakkari a meritat victoria în duelul din sferturi.







"Mă simt mult mai bine, consider că am și progresat un pic pe ceea ce am vrut eu să progresez. A fost o săptămână bună. Din păcate n-am putut să îmi iau șansele în ultimul meci, am condus câteva gameuri, dar e în formă mare Maria Sakkari și merita, cumva, să câștige" - Simona Halep.











Simona Halep vorbește despre meciul cu Gabriela Ruse





"Era oarecum normal să joc cu o româncă (n.r. se duelează cu Gabriela Ruse la Transylvania Open) pentru că suntem foarte multe și asta este o performanță foarte mare pentru tenisul românesc.







Ea a avut un an extraordinar. Să intri în top 100 e un lucru minunat când ești la început. Joacă foarte bine, am jucat la dublu cu ea în America (n.r. la Indian Wells). Sper să fac un meci bun. Ajung diseară la Cluj și sper să am timp să mă acomodez cu suprafața și sper să fie un meci frumos.





Mare păcat că nu sunt spectatori pentru că știu că turneul s-a chinuit din greu să aducă cele mai bune jucătoare și să fie jucătoare de top" - Simona Halep, citată de Digisport.