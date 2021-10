WTA: Anett Kontaveit, campioană la Moscova după o revenire spectaculoasă în fața Ekaterinei Alexandrova

Kontaveit (20 WTA, favorită 9) a avut nevoie de două ore și 25 de minute pentru a obține victoria în fața sportivei din Rusia, scor 4-6, 6-4, 7-5.

Pe parcursul competiției, Anett a mai trecut de Katerina Siniakova (50 WTA), Andrea Petkovic (79 WTA), Garbine Muguruza (5 WTA) și Marketa Vondrousova (35 WTA).

A thrilling final comes to an end with title no. 3 for Anett Kontaveit! \uD83C\uDFC6#VTBKremlinCup pic.twitter.com/OS13Fxzm6I