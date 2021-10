WTA Kremlin Cup: Ekaterina Alexandrova, în finală după abandonul Mariei Sakkari

A trecut fără prea mari probleme de Simona Halep, dar nu va câștiga nici la Moscova primul titlu WTA al sezonului. Maria Sakkari a fost nevoită să abandoneze în semifinale, după ce a jucat doar cinci game-uri cu Ekaterina Alexandrova.

În momentul în care Alexandrova conducea cu 4-1 în primul set, Sakkari a cerut asistenţă medicală, apoi şi-a salutat adversara şi a părăsit terenul.

În finala Kremlin Cup, Ekaterina Alexandrova se va duela cu Anett Kontaveit (20 WTA, cap de serie nr. 9), după ce sportiva din Estonia a trecut de Marketa Vondrousova, scor 6-3, 6-4.

