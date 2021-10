Anett Kontaveit s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului de categorie "WTA 500" de la Moscova. Jucătoarea din Estonia a învins-o în două seturi pe Marketa Vondrousova, fosta finalistă de la Roland Garros (2019).

Kontaveit (20 WTA, cap de serie nr. 9) a obținut victoria după o oră și 15 minute de joc, scor 6-3, 6-4.

În finala Kremlin Cup, estonianca se va confrunta cu învingătoarea partidei dintre rusoaica Ekaterina Alexandrova (37 WTA) și grecoaica Maria Sakkari (7 WTA, favorită 3).

Anett's relentless run continues \uD83D\uDC4A



Anett Kontaveit pushes past Vondrousova for a place in the final!#VTBKremlinCup pic.twitter.com/J97J4F16aC