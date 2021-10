VIDEO ATP: Jannik Sinner, Diego Schwartzman, Lloyd Harris și Jenson Brooksby, în semifinale la Anvers

Jannik Sinner (Italia/1) vs Arthur Rinderknech (Franța) 6-4, 6-2

Lloyd Harris (Africa de Sud/7) vs Márton Fucsovics (Ungaria) 6-2, 7-5

Jenson Brooksby (SUA) vs Alejandro Davidovich (Spania) 7-5, 6-0

Diego Schwartzman (Argentina/2) vs Brandon Nakashima (SUA) 6-4, 6-2.

În penultimul act al competiției belgiene a ajuns și Jenson Brooksby (70 ATP), americanul în vârstă de 20 de ani obținând astfel calificarea la Next Gen ATP Finals.Jannik Sinner (1) vs Lloyd Harris (7)Jenson Brooksby vs Diego Schwartzman (2).*sursă video: Tennis TV