Organizatorii Transylvania Open, dificultăți înaintea startului competiției din cauza noilor restricții

El spune că toate măsurile de siguranţă au fost luate, inclusiv amenajarea a două terenuri în BT Arena, cu o capacitate de 10.000 de locuri, care au fost reduse şi ele, la 1.500/zi.





"Am luat absolut toate măsurile de siguranţă necesare şi suplimentare. Capacitatea sălii a fost redusă de la 10.000 de locuri, la 1.500 de locuri pe zi, tocmai pentru a respecta legea şi măsurile de siguranţă. Am comunicat din start că fiecare spectator trebuie să stea la o distanţă de un scaun unul faţă de celălalt, iar copii mai mici de 12 ani nu au acces în sală. Nu mai vorbim de faptul că întreg staff-ul şi toate persoanele implicate în organizarea şi desfăşurarea turneului au schema completă de vaccinare şi sunt testate.

Toate conferinţele de presă vor avea loc online, iar jucătoarele nu vor intra în contact direct cu publicul sau reprezentanţii media. Am făcut în două zile 300 de teste şi nicio persoană cu factor de risc nu va intra în zona de desfăşurarea a evenimentului" - Patrick Ciorcilă.





Organizatorii turneului de categorie WTA 250, ultimul din calendarul anului, au vândut aproape toate biletele, iar acum se văd în imposibilitatea de a primi fanii la meciuri.





"În ultimele două săptămâni am vândut bilete respectând întru totul legea, doar persoanelor vaccinate şi care deţin certificatul verde. Aproape toate biletele sunt vândute. Implementarea unor măsuri restrictive care interzic accesul publicului la turneu înseamnă o puternică lovitură financiară pentru noi, ca organizatori.

Am investit suplimentar sume mari de bani pentru a asigura măsurile de siguranţă în contextul pandemiei. Dar nu doar asta ne doare. Am pregătit o mulţime de activităţi şi momente surpriză pentru public pentru a ajuta oamenii să dezvolte un apetit pentru sport şi educaţie sportivă. Ca să nu mai vorbim de faptul că toate jucătoarele își doresc să joace într-o sală în care să aibă alături fanii.

Autorităţile locale sunt alături de noi şi înţeleg importanţa acestui eveniment, însă avem nevoie şi de colaborarea autorităţilor centrale", a mai spus Patrick Ciorcilă, citat de News.ro.

Garbine Muguruza (5 WTA), Paula Badosa (13), Elise Mertens (18), Simona Halep (19), Anett Kontaveit (20), Emma Răducanu (24), Veronika Kudermetova (32), Ekaterina Alexandrova (37), Jil Teichmann (39), Ajla Tomljanovic (43), Viktorija Golubic (45), Marta Kostyuk (53), Irina Begu (56), Anhelina Kalinina (57), Maria Osorio Serrano (63), Mayar Sherif (64), Anastastia Potapova (68), Kaia Kanepi (70), Danka Kovinic (74), Andrea Petkovic (79), Varvara Gracheva (80), Rebecca Peterson (97) și Jaqueline Cristian (108 WTA, wildcard).





Transylvania Open - Cluj-Napoca, România





25-31 octombrie 2021





Categorie "WTA 250", suprafață hard, 32 de sportive pe tabloul principal, premii totale în valoare de $235.238.

"Am reuşit să pregătim cel mai puternic turneu WTA organizat vreodată în România, cu jucătoare de top mondial pe care publicul românesc nu a avut niciodată şansa să îl vadă live, decât la competiţii în afara ţării. Este un eveniment de interes internaţional, în care am investit enorm şi la care am lucrat cu sufletul.Rugăm autorităţile să fie cerebrale privind măsurile pe care le impun pentru organizarea competiţiilor sportive. Considerăm că interzicerea accesului populaţiei vaccinate la astfel de evenimente sportive ar fi o lovitură gravă dată organizatorilor de evenimente sportive care sunt deja în derulare şi reprezintă o campanie anti-vaccinare.Practic, înţelegem că persoanele vaccinate nu au niciun beneficiu, iar astfel de măsuri nu încurajează sub nicio formă promovarea vaccinării în rândul populaţiei" -Calificările încep sâmbătă, iar meciurile de pe tabloul principal luni, în prima zi de noi restricţii anunţate de autorităţi pentru 30 de zile.