Simona Halep a vorbit deschis despre retragerea din tenis

Prezentă la Moscova, acolo unde este calificată în faza sferturilor, Simona Halep a atins mai multe subiecte de discuție la conferința de presă de după meciul cu Veronika Kudermetova. Sportiva noastră a vorbit inclusiv despre retragerea din tenis.





Cu un an 2021 în care a stat mai mult pe tușă din cauza accidentărilor, Simona le-a spus jurnaliștilor ruși că nu are de gând să se retragă prea curând, ea dorindu-și încă doi-trei ani de tenis la cel mai înalt nivel.







"Nu am spus niciodată că mă retrag acum, am spus doar că am fost accidentată și că am nevoie de timp ca să mă recuperez. A fost un an aglomerat.







La nivel personal a fost unul grozav. Acum mă întorc la tenis și treptat îmi regăsesc ritmul. Sper să mai joc pentru încă doi sau trei ani" - Simona Halep, la conferința de presă, citată de Eurosport.



Halep vs Sakkari, vineri, 22 octombrie: Meciul ar putea începe undeva în jurul orei 16:30, ora României. Duelul va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport 2.









Cum arată sferturile de la WTA Kremlin Cup



Marketa Vondrousova (35 WTA) - Anastasia Pavlyuchenkova (16 WTA)

Aryna Sabalenka (2 WTA) - Ekaterina Alexandrova (37 WTA)

Anett Kontaveit (20 WTA) - Garbine Muguruza (5 WTA)

Maria Sakkari (7 WTA) - Simona Halep (19 WTA)



Semifinale:



Vondrousova/Pavlyuchenkova - Kontaveit/Muguruza

Sabalenka/Alexandrova - Sakkari/Halep



VTB Kremlin Cup se dispută în perioada 18-24 octombrie la Moscova, pe hard indoor, face parte din categoria WTA 500 și are premii totale în valoare de $565.530. Simona Halep a câștigat turneul în 2013, iar ultima ediție i-a revenit elvețiencei Belinda Bencic (în 2019).