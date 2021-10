LiveText Simona Halep - Veronika Kudermetova, în optimile de la WTA Kremlin Cup / Simona, avantaj în setul secund

Simona Halep va avea parte de primul test serios la WTA Kremlin Cup, sportiva noastră întâlnind-o în optimi pe Veronika Kudermetova (32 WTA). În cazul unui succes, Simona cunoaște și numele adversarei din sferturile turneului de la Moscova.







Partida poate fi urmărită în direct pe Digisport 2.



Dacă va trece de Kudermetova, Halep o va întâlni pe Maria Sakkari în sferturile turneului de categorie WTA 500.





Simona Halep - Veronika Kudermetova 6-1, 4-3 live text în optimile WTA Kremlin Cup



2-0 Prima dublă greșeală îi aparține Simonei (15-15). Kudermetova caută tușa, dar trimite puțin prea puternic cu reverul. Simona mai comite o dublă. Halep rezistă foarte bine într-un schimb dificil și adversara "clipește" prima. Veronika mai ratează o lovitură: Simona își confirmă avantajul.



1-0 A început partida: Veronika servește prima. Simona se deplasează excelent încă de la primul punct, nu ia cea mai bună decizie din apropierea fileului, dar face suficient pentru a forța o eroare din partea adversarei. Sportiva noastră returnează bine, dar nu este la fel de precisă și cu a doua lovitură. Simona se apără excelent și o prinde pe contre-pied pe adversară. Simona practică un joc ofensiv în acest prim game, adversara nu are răspuns de această dată (minge de break). Ratare din partea rusoaicei, Simona face primul break.



Simona și Veronika se află la încălzire. Partida va fi arbitrată de Marta Mrozinska.





Aslan Karatsev l-a învins în două seturi pe Egor Gerasimov, scor 6-4, 6-3. Pe arena centrală urmează meciul dintre Halep și Kudermetova.



Cine este Veronika Kudermetova



Veronika Kudermetova (Rusia) - 24 de ani, locul 32 WTA, 1,75 metri. A câștigat din tenis $2.833.406, iar cel mai bun loc ocupat a fost 28 (pe 26 aprilie 2021).



Veronika Kudermetova (Rusia) - 24 de ani, locul 32 WTA, 1,75 metri. A câștigat din tenis $2.833.406, iar cel mai bun loc ocupat a fost 28 (pe 26 aprilie 2021).

Are în palmares un titlu WTA: Charleston (2021). Veronika a mai jucat o finală în acest an, la Abu Dhabi, dar a fost învinsă de Aryna Sabalenka.

De știut: Halep și Kudermetova s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA: anul acesta, la Australian Open, atunci când jucătoarea noastră s-a impus fără probleme, scor 6-1, 6-3. Pentru calificarea în optimi, Halep va primi 8.200 de dolari şi 55 de puncte WTA. Simona a câștigat competiția de la Moscova la ediția din 2013.



Cum arată traseul virtual al Simonei Halep la WTA Kremlin Cup:

Turul I: 6-1, 6-4 vs Anastasia Potapova Optimi: Veronika Kudermetova Sferturi: Maria Sakkari

Semifinale: Aryna Sabalenka

Finală: Garbine Muguruza.

VTB Kremlin Cup se dispută în perioada 18-24 octombrie la Moscova, pe hard indoor, face parte din categoria WTA 500 și are premii totale în valoare de $565.530. Simona Halep a câștigat turneul în 2013, iar ultima ediție i-a revenit elvețiencei Belinda Bencic (în 2019).

Kudermetova lovește cu rama, ocazie bună pentru Simona (0-30). Retur prea lung al Simonei. Halep caută returul în lung de linie, dar mingea se oprește în fileu.4-3 Simona începe game-ul cu o dublă greșeală. Revine rapid cu un serviciu bun. Prea entuziasmată, Kudermetova caută loviturile câștigătoare, dar ratează din poziții favorabile. Două servicii bune ale Simonei, care pune capăt seriei câștigătoare a adversarei.Veronika servește foarte bine la teu, Simona ajunge prea târziu. Simona cere din nou un challenge, dar nu mai are dreptate (punctul se va rejuca). Kudermetova riscă, nu lasă mingea să cadă și închide punctul cu un voleu-drive. Kudermetova se mișcă mult mai bine, o prinde pe Simona pe picior greșit. Game alb pentru rusoaică.Kudermetova acoperă bine culoarul de passing și punctează la retur. Veronika știe că nu mai are nimic de pierdut - atacă fiecare serviciu al Simonei. Sportiva noastră salvează prima minge de break cu un serviciu bun la mediană. Lovitură de forehand ratată de Halep - rebreak.Simona stă foarte bine în schimburile lungi, iar erorile adversarei vin aproape de fiecare dată (15-30). Simona trimite o lovitură în cross, dar mingea se oprește în banda fileului. Simona lovește decisiv din săritură și face rost de o minge de break. Kudermetova servește bine și iese dintr-o situație dificilă. Kudermetova mai salvează o minge de break cu o lovitură puternică de forehand. Simona ajunge incredibil la o scurtă și punctează - a fost lovitura meciului. Jucătoarea noastră nu a reușit nici de această dată să fructifice ocazia avută: a returnat în fileu. Simona ratează și a patra minge de break din acest game. Kudermetova comite două erori - Simona se distanțează.Simona începe mai greu acest game, Kudermetova conduce deja cu 30-0. Încă o minge lovită prea puternic de sportiva noastră: trei mingi de rebreak. Veronika a căutat lovitura decisivă, dar a ratat complet execuția. Kudermetova returnează aproape de linia de fund și recuperează break-ul.Mult mai agresivă, Kudermetova urcă la fileu și închide punctul cu un smash. Veronika cere un challenge, dar nu are dreptate: a fost dublă greșeală. Este rândul Simonei să ceară o reluare oficială: sportiva noastră a simțit bine, mingea a aterizat chiar pe linia de fund (punctul se va rejuca). Simona atacă excelent și egalează la 30. Încă o minge de break pentru Halep, după încă o eroare a rusoaicei. Veronika cere din nou challenge, nu a avut nici acum dreptate. Seria challengerurilor continuă: Simona se uită nemulțumită spre arbitrul de scaun. Simona rezistă bine într-un schimb dificil și face break.Simona câștigă fără probleme primul game din setul secund, fără să piardă vreun punct, iar Kudermetova își exprimă pentru prima oară nemulțumirea: a dat cu racheta de pământ.Simona avansează la fileu, dar Kudermetova găsește o pasează cu o lovitură puternică, din deplasare. Simona returnează bine și închide punctul cu o lovitură bună de forehand în lung de linie. Veronika mai comite două erori: Simona mai are nevoie de un punct pentru a câștiga setul. Kudermetova găsește o lovitură câștigătoare: a plasat mingea în colțul terenului. Lovitură prea lungă a rusoaicei, Simona câștigă primul set fără probleme.Trei puncte câștigate rapid de Simona: Kudermetova nu are răbdare în acest game. Halep caută tușa, dar mingea aterizează pe culoarul de dublu. Retur trimis afară de Kudermetova.Simona începe bine și acest game: insistă pe forehand-ul adversarei și aceasta comite încă o eroare. Prima dublă greșeală în dreptul Veronikăi. Halep atacă decisiv un serviciu secund moale și își procură trei mingi de break consecutive. Kudermetova o prinde pe picior greșit pe sportiva noastră și câștigă primul său punct în acest game. Serviciu foarte bun la mediană din partea rusoaicei, rămâne o minge de break. Din păcate, Simona trimite în banda fileului cu reverul și game-ul se prelungește.Simona atacă incredibil din apărare și mai forțează o eroare din partea adversarei. Halep ratează și această oportunitate. Simona se deplasează foarte bine, ajunge la mai multe mingi dificile, dar rusoaica punctează în cele din urmă. Veronika servește bine și câștigă primul său game.Forehand în lung de linie câștigător pentru sportiva noastră. Simona ajunge la o scurtă, răspunde cu aceeași monedă, dar Kudermetova se întinde și închide puinctul. Halep servește foarte bine spre exterior și punctează cu o lovitură sigură. Serviciu foarte bun pentru Simona, Veronika returnează în fileu. Lovitură prea lungă a rusoaicei, Simona controlează partida.Simona face totul bine, dar ratează lovitura decisivă din apropierea fileului. Încă un schimb în care Simona se apără foarte bine, Veronika este din nou imprecisă. Kudermetova a ajuns deja la 8 erori neforțate. Atacul rusoaicei se oprește în banda fileului - încă o șansă de break pentru Halep. Simona o fructifică și se distanțează.