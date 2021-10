Maria Sakkari s-a calificat la Turneul Campioanelor - Câte locuri mai sunt disponibile

Maria Sakkari a reușit să se califice la Turneul Campioanelor după ce a avansat joi în sferturile WTA Kremlin Cup de la Moscova.

Sportiva din Grecia devine astfel a cincea jucătoare sigură de prezența la competiția găzduită de Guadalajara, Mexic.



Au mai obținut până acum biletul pentru WTA Finals: Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova și Karolina Pliskova.



Pentru cele trei locuri disponibile se luptă mai multe sportive, cele mai importante fiind Iga Swiatek, Garbine Muguruza, Paula Badosa și Ons Jabeur.



Akron WTA Finals va avea loc în perioada 10-17 noiembrie 2021. Turneul se va juca pe hard outdoor (în aer liber) și va aduna la start cele mai bune opt sportive ale sezonului în curs. Competiția are premii totale în valoare de $5 milioane.

CLINCHED \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDF7@mariasakkari is the first Greek woman to qualify for the year-end championships and takes spot No.5️⃣ in this year's @WTAFinals \uD83D\uDE4C@Porsche | #RaceToTheWTAFinals pic.twitter.com/Cc0Ty2gQa6