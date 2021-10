Ce a răspuns Simona Halep atunci când a fost întrebată dacă poate câștiga turneul WTA de la Moscova

Simona Halep a debutat cu dreptul la WTA Kremlin Cup, sportiva noastră trecând după un meci de mare luptă de Anastasia Potapova (68 WTA). La finalul duelului (6-1, 6-4), fosta lideră mondială a fost întrebată dacă are puterea necesară să câștige turneul de 500 de puncte de la Moscova.







Victoria de marți i-a adus Simonei calificarea în optimile competiției din Moscova.





"A fost un meci greu, e întotdeauna dificil să joci împotriva ei, am jucat şi în Australia şi scorul a fost strâns, astfel că ştiam că o să fie o bătălie dură.







Deşi am câştigat setul întâi mai uşor, ştiam că este foarte puternică şi poate lovi mingea puternic şi că nu este uşor să returnezi. Dar am rămas încrezătoare până la final şi serviciul m-a ajutat foarte mult azi.





Este greu să mă gândesc la titlu (n.r. a fost întrebată dacă se poate impune la Moscova), am fost accidentată anul acesta şi nu am jucat prea mult, dar totul este posibil, astfel că voi lupta pentru fiecare meci pe care îl voi disputa şi sper că voi putea juca mai multe partide, pentru că îmi place să stau la Moscova, îmi place să joc aici şi am amintiri plăcute din 2013" - Simona Halep, după victoria cu Anastasia Potapova.