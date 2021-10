Paula Badosa, campioană la Indian Wells după un meci maraton cu Victoria Azarenka / Pe ce loc se află Simona Halep în clasamentul WTA

Sportiva din Spania (favorită 21) a avut nevoie de trei ore și cinci minute pentru a trece de jucătoarea din Belarus (cap de serie nr. 27), scor 7-6(5), 2-6, 7-6(2).

Pe parcursul competiției, Paula le-a mai învins pe Dayana Yastremska (75 WTA), Cori Gauff (19 WTA), Barbora Krejcikova (5 WTA), Angelique Kerber (15 WTA) și Ons Jabeur (14 WTA).

Grație succesului din deșertul californian, Badosa și-a asigurat un salt de 16 poziții în clasamentul WTA: va ocupa locul 11 (cea mai bună clasare din carieră). De asemenea, Azarenka va urca până pe locul 26 WTA (a început turneul pe locul 32).

