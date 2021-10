Obiectivul Simonei Halep la turneul de la Moscova

Ce turnee urmează pentru Simona Halep

Kremlin Cup - Moscova, Rusia





18 - 24 octombrie 2021





Categorie "WTA 500", suprafață hard, 32 de sportive pe tabloul principal, premii totale în valoare de $565.530.





Transylvania Open - Cluj-Napoca, România





25-31 octombrie 2021





Categorie "WTA 250", suprafață hard, 32 de sportive pe tabloul principal, premii totale în valoare de $235.238.

"Am reuşit să mă odihnesc, am dormit destul de bine, m-am şi antrenat. Sunt ok. (Florin Segărceanu) Este alături de noi, de toate fetele, pentru că o să mai fie Monica, o să mai fie Raluca cred... Nu ştiu dacă la simplu va mai fi cineva. Ne bucurăm să avem oameni de suflet alături de fiecare dată şi sper, totuşi, să câştig nişte meciuri.E greu să mă gândesc la trofeu acum, pentru că n-am jucat foarte mult anul acesta, ritmul meu nu este la un nivel ridicat. Muncesc zi de zi, dar cu siguranţă o să-mi fie mai greu să revin acolo unde am fost. Îmi place foarte mult Moscova. Avem voie doar să ieşim la plimbare, nu avem voie să mergem în altă parte. Dar şi aşa sunt foarte emoţionată şi cu multă plăcere merg la Moscova",