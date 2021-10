Ana Ivanovic, Flavia Pennetta, Carlos Moya şi Juan Carlos Ferrero, nominalizaţi pentru admiterea în Hall of Fame

Pe lista nominalizaţilor pentru acceptarea lor în promoţia 2022 se mai află Cara Black (Zimbabwe) şi Lisa Raymond (SUA), cu rezultate deosebite în proba de dublu.





Ana Ivanovic, fostă nr. 1 WTA, cu 91 de săptămâni în Top 5, a câştigat turneul de la Roland Garros în 2008 şi alte 14 titluri în circuitul WTA.





Pennetta a cucerit titlul la US Open în 2015 şi încă alte 10 titluri în WTA, locul şase fiind locul cel mai înalt atins în cariera ei. Italianca mai are în palmares o victorie la dublu la Australian Open şi patru titluri în Fed Cup.





Carlos Moya s-a impus la Roland Garros în 1998, cea mai importantă victorie din cele 20 obţinute în cariera lui, a ocupat locul întâi în clasamentul ATP şi a ajutat Spania să câştige Cupa Davis în 2004.





Ferrero are la rândul său un singur Grand Slam în palmares, la Roland Garros în 2003, an în care a jucat şi finala US Open, care l-a propulsat pe primul loc în ierarhia ATP. În 2000, el a jucat un rol decisiv în primul succes al Spaniei în Cupa Davis.