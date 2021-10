VIDEO Grigor Dimitrov, lovitura zilei la Indian Wells - Bulgarul îl va întâlni pe Cameron Norrie în semifinale

Grigor Dimitrov continuă parcursul excelent de la Indian Wells: bulgarul a revenit din nou în fața unui favorit și s-a calificat în semifinale, fază a competiției în care îl va întâlni pe britanicul Cameron Norrie.

Dimitrov (cap de serie nr. 23) a pierdut primul set (3-6) în fața polonezului Hubert Hurkacz (favorit 8), dar a demonstrat că încă poate juca la cel mai înalt nivel și le-a câștigat pe următoarele două: 6-4, 7-6(2) obținând victoria cu numărul 100 la turneele Masters. Meciul a durat două ore și 39 de minute.

"Am rămas în meci. Mai ales după acel prim set, mi-a fost foarte greu să-mi găsesc ritmul astăzi. Eram puțin obosit de ieri și simt că nu am avut timp suficient să mă odihnesc și să forțez, dar am simțit și am știut că mai am ceva energie în mine. Am știut că trebuie să fac un pas înainte și să fiu un pic mai agresiv. Am început să îi citesc serviciul mai bine și asta mi-a oferit mai mult timp. Am continuat să încerc și să cred în victorie și cred că asta a făcut diferența.





Încerc să revin la un ritm bun de tenis și sper să nu mai simt dureri. Să mă trezesc și să simt că trupul meu este pregătit, acest lucru îmi dă încredere. Mă bucur cu adevărat de viața mea. Nu sunt surprins să îl văd pe Cameron Norrie în semifinale. A jucat meciuri foarte bune. Este un adversar foarte periculos și foarte viclean. Nu va fi un meci ușor pentru mine", a spus Dimitrov în interviul de pe teren.

Celălalt meci disputat joi a reprezentat o adevărată demonstrație de forță a lui: britanicul, cap de serie nr. 21, l-a învins categoric pe argentinianul(favorit 11),, și s-a calificat pentru prima oară în semifinale la un turneu de categorie Masters 1000.